Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş kaplama nedir? Diş kaplama nasıl yapılır?

Diş kaplama nedir? Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş kaplama nedir? Diş kaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

DİŞ KAPLAMA NEDİR?

Kaplamalar, doğrudan dişlere yapıştırılan ultra ince, özel yapım porselen laminatlardır. Beyazlatma işlemlerine iyi yanıt vermeyen dişlerin boşluklarını kapatmak, şeklini iyileştirmek veya rengini değiştirmek için bir seçenektir. Vakaların çoğunda, optimal sonuçlar için bir miktar diş küçültme gereklidir. Hoş bir gülümseme elde etmek için diş hekimleri, kaplama imalatından önce diş hazırlığı kılavuzu görevi gören tanısal maketler üretir, diş hekiminin hastanın dişlerinde yapılması gereken değişiklikleri boyuta göre görselleştirmesini sağlar, şekil ve orantı, diş eti-kontur, dudak konturu ve gülümseme çizgisi ile ilişkisi. Estetik, fonetik ve diş oklüzyonu hakkında ön değerlendirme yapabilen ön değerlendirme geçicilerinin oluşturulmasında maketler büyük bir yardımcı olabilir, ayrıca klinisyenlere herhangi bir düzeltme yapmaları gerekip gerekmediğini kontrol etme fırsatı verir.

DİŞ ESTETİĞİ FİYATLARI 2022

Diş estetiği fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Dişlerdeki çapraşıklık gibi dişlerin yamuk ve asimetrik duruşunda yapılan düzeltmelere diş estetiği adı verilir. Bu bozuklukların tedavisi için diş hekimleri genellikle diş teli kullanmaktadır. Ancak, yaş ilerledikçe diş telinin etkisi azalacağı için alternatif tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Gülüş estetiği olarak da geçen diş estetiği fiyatları diş sayısına ve diş yapısına göre değişiklik göstermektedir. Diş estetiği fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu diş hekiminizden öğrenebilirsiniz.

DİŞ ESTETİĞİ NEDİR?

Estetik diş hekimliği genellikle dişlerin ve diş etlerinin ve/veya ısırığın görünümünü (mutlaka işlevselliği olmasa da) iyileştiren herhangi bir diş tedavisine atıfta bulunmak için kullanılır. Öncelikle diş estetiğinde renk, pozisyon, şekil, boyut, uyum ve genel gülümseme görünümünde iyileştirmeye odaklanır. Pek çok diş hekimi, bu alandaki özel eğitim, uzmanlık, ve deneyimlerine bakılmaksızın kendilerini "estetik diş hekimi" olarak adlandırır. Bu durum hastalar açısından yanıltıcı ve etik olmayan bir durum olarak nitelendirilmektedir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği, estetik diş hekimliğini diş hekimliğinin resmi bir uzmanlık alanı olarak kabul etmemektedir. Ancak hala kendilerini estetik diş hekimi olarak tanıtan diş hekimleri mevcuttur.