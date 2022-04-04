Diş kanarsa oruç bozulur mu? Diyanet: Diş kanayıp onu yuttuğumda orucum bozulur mu?

Diş kanarsa oruç bozulur mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dini konular hakkında araştırma yapanlar Diş kanarsa oruç bozulur mu? Diş kanayıp onu yuttuğumda orucum bozulur mu? konusunu detaylı bir şekilde inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Diş kanarsa oruç bozulur mu? Diş kanayıp onu yuttuğumda orucum bozulur mu? konusunda fetva yayınladı. İşte, detaylar

DİŞ KANARSA ORUÇ BOZULUR MU?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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