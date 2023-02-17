Diş Hekimliği uygulamalı bölüm mü? Sorusu, YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından gerçekleştirilen açıklamaların ardından merak edilen sorular arasında yer aldı. Birçok öğrenci Diş Hekimliği uygulamalı bölüm mü? Merak etmekte. Peki, Diş Hekimliği uygulamalı bölüm mü? Diş Hekimliği uygulamalı bölümler arasında mı? Uygulamalı bölümler hangileri?

Üniversiteler ile ilgili açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi. Öğrenciler Diş Hekimliği uygulamalı bölüm mü? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Diş Hekimliği uygulamalı bölüm mü? Diş Hekimliği uygulamalı bölümler arasında mı? Uygulamalı bölümler hangileri?

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALI BÖLÜM MÜ?

Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

YÖK tarafından, 17 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' kapsamında yükseköğretimde uygulamalı eğitim türleri, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders olmak üzere 3 şekilde tanımlanmıştı.

Yönetmelikle yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik, sağlık, eğitim bilimleri, fen, sanat, spor ve sosyal bilimler alanındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki örgün mesleki eğitim programlarında yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.