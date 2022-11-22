Diş sağlığının önemini vurgulayan Diş Hekimleri gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Diş Hekimleri Günü ne zaman? En güzel Diş Hekimleri Günü sözleri ve mesajları!

Diş Hekimleri Günü mesajları ve sözleri gündemde araştırılmaya başlandı. Ağız ve diş sağlığı bakımında önemli rol oynayan diş hekimlerinin bu özel ve anlamlı günü kutlamak isteyenler en güzel, resimli, anlamlı ve yeni Diş Hekimleri Günü mesajları ile sözlerini merak ediyorlar. Peki, Diş Hekimleri Günü ne zaman? En güzel Diş Hekimleri Günü sözleri ve mesajları! İşte detaylar haberimizde...

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de 22 Kasım tarihinde kutlanan Diş Hekimleri Günü, dünya genelinde ise 6 Mart'ta Dünya Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuştur. 1909 senesinde ise resmi olarak eğitime başlamıştır. Okulun ilk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 senesinde bu sayı 84 kişiyi bulmuştur.

1928 yılında onaylanmış olan "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun" ile mesleği uygulama yetkisi sadece "Diş Tababeti Mektebi" mezunlarına verilmiştir ve sonra diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamıştır. Bu sayede diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Ağız ve diş sağlığımızı koruyan, bizlere sağlıklı gülüşler armağan eden, bu uğurda büyük fedakarlıklarla çalışan tüm diş hekimlerimizin gününü kutlar, sağlıklı günler dilerim.

Sağlık açısından önemiyle bilinen dişlerin tedavisini sağlayan tüm diş hekimlerimizin Diş Hekimleri Günü kutlu olsun.

Her yıl 22 Kasım'da kutlanan Bilimsel Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, tüm diş hekimlerine çalışmalarında başarılar dilerim.

Büyük özveri ve fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan bütün diş hekimlerimizin "22 Kasım Diş Hekimleri Günü"nü kutluyorum ve sağlıklı günler diliyorum.

Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde katkı sunan diş hekimlerimize minnettarız.

Gülüşümüzü güzelleştiren tüm Diş Hekimlerinin ve Diş Hekimi adaylarının '22 Kasım Diş Hekimleri Günü' kutlu olsun.

Güzel gülümsemelerimizin ardındaki gizli kahramanlar olan bütün diş hekimlerimizin günü kutlu olsun. Hepsine meslek hayatlarında başarılar dilerim.