Diş Hekimi mesleğini yapmak isteyenler Diş Hekimi maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Diş Hekimi maaşları ve Diş Hekimi ücretleri hakkında araştırma yapanlar Diş Hekimi maaşları ne kadar? Güncel zamlı Diş Hekimi maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Diş Hekimi maaşları ne kadar?

Kariyerini Diş Hekimi mesleği üzerine yapmayı düşünenler Diş Hekimi maaşları ne kadar? Güncel zamlı Diş Hekimi maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Diş Hekimi maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

DİŞ HEKİMİ MAAŞLARI NE KADAR?

Diş Hekimi maaşları 5.890 ile 30.530 arasında değişkenlik gösteriyor.