Diş fırçalamak orucu bozar mı? DİYANET AÇIKLAMASI!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Diş macunu ile diş fırçalamak orucu bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Diş macunu ile diş fırçalamak orucu bozar mı?

Dini konularda araştırma yapanlar Diş macunu ile diş fırçalamak orucu bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Diş macunu ile diş fırçalamak orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Diş macunu ile diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte, detaylar

DİŞ MACUNU İLE DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.