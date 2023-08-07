Diş eti şişmesi neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Diş eti şişmesi, diş etlerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Diş eti şişmesinin nedenleri arasında bakteriyel plak birikimi, diş taşı, sigara kullanımı, stres, hormonal değişiklikler, düşük besin değeri olan yiyeceklerin tüketimi ve bazı sistemik hastalıklar yer alır. Diş eti şişmesi neden olur? Diş eti şişmesi nasıl geçer? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Sağlıklı gülüşler, kendimizi iyi hissettiren ve güven veren bir özelliğimizdir. Diş eti sağlığına dikkat etmek, bu gülüşleri korumanın önemli bir parçasıdır. Diş eti şişmesi, diş etlerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve diş sağlığını tehdit edebilir. Peki, diş eti şişmesi neden olur? Diş eti şişmesi nedir, belirtileri neler? Diş eti şişmesi nasıl geçer? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ NEDİR?

Diş eti şişmesi, diş etlerinin iltihaplanması ve şişmesi durumudur. Sağlıklı diş etleri pembe renkte, sıkı ve pürüzsüz olmalıdır. Ancak, diş eti şişmesiyle birlikte diş etleri kırmızılaşır, hassaslaşır ve hafifçe şişebilir. Diş eti şişmesi, çoğunlukla diş plağı ve bakteri birikiminin neden olduğu bir sorundur.

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ NEDEN OLUR?

Plak Birikimi: Diş yüzeylerinde oluşan bakteriyel plağın düzenli olarak temizlenmemesi, diş etlerinin iltihaplanmasına yol açabilir.

Diş Taşı: Plak, zamanla sertleşerek diş taşı adı verilen bir yapıya dönüşebilir. Diş taşı, diş eti kenarlarında birikerek diş eti problemlerine neden olabilir.

Sigara İçmek: Sigara kullanımı, diş eti sağlığını olumsuz etkileyerek iltihaplanmaya neden olabilir.

Stres: Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak diş eti enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir.

Hormonal Değişiklikler: Gebelik veya hormon tedavisi gibi hormonal değişiklikler, diş eti şişmelerine yol açabilir.

Beslenme Alışkanlıkları: Düşük besin değeri olan yiyeceklerin sık tüketimi, diş eti sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Sistemik Hastalıklar: Diyabet ve kalp hastalıkları gibi bazı sistemik hastalıklar, diş eti problemlerini artırabilir.

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızarıklık ve Şişlik: Diş etleri normal renginden daha kırmızı ve şiş görünebilir.

Kanama: Diş fırçalama veya diş ipi kullanımı sırasında hafif veya aşırı kanama meydana gelebilir.

Ağrı veya Hassasiyet: Diş etleri dokunulduğunda veya yemek yendiğinde ağrı veya hassasiyet hissedilebilir.

Kötü Nefes: Ağızda kötü bir koku oluşabilir.

Diş Sallanması: İleri düzeyde diş eti hastalığı olan kişilerde dişlerde sallanma görülebilir.

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?