Diş estetiği nedir? Diş estetiği nasıl yapılır?

Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar, ilk kez duyanlar için diş estetiği nedir, diş estetiği ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır. Ayrıca diş estetiğinde kullanılan seçenekler nelerdir ve diş estetiğinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler haberimizde...

Diş Estetiği nedir? Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar, ilk kez duyanlar için diş estetiği nedir, diş estetiği ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır. Ayrıca diş estetiğinde kullanılan seçenekler nelerdir ve diş estetiğinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler haberimizde. İşte diş estetiği ile ilgili detaylar...

DİŞ ESTETİĞİ NEDİR?

Estetik diş hekimliği genellikle dişlerin ve diş etlerinin ve/veya ısırığın görünümünü (mutlaka işlevselliği olmasa da) iyileştiren herhangi bir diş tedavisine atıfta bulunmak için kullanılır. Öncelikle diş estetiğinde renk, pozisyon, şekil, boyut, uyum ve genel gülümseme görünümünde iyileştirmeye odaklanır. Pek çok diş hekimi, bu alandaki özel eğitim, uzmanlık, ve deneyimlerine bakılmaksızın kendilerini "estetik diş hekimi" olarak adlandırır. Bu durum hastalar açısından yanıltıcı ve etik olmayan bir durum olarak nitelendirilmektedir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği, estetik diş hekimliğini diş hekimliğinin resmi bir uzmanlık alanı olarak kabul etmemektedir. Ancak hala kendilerini estetik diş hekimi olarak tanıtan diş hekimleri mevcuttur.

DİŞİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRME NEDİR?

Dişin yeniden şekillendirilmesi, dişin görünümünü iyileştirmek için mine kısımlarını kaldırır. Küçük bir çıkıntıyı düzeltmek veya dişlerin uzunluğunu, şeklini veya konumunu değiştirmek için ve ayrıca diş boyutu uyumsuzluğu olduğunda kullanılabilir; çarpık veya aşırı uzun dişleri düzeltmek için kullanılabilir. Çıkarılan mine yeri doldurulamaz ve bazen dentini açığa çıkarabilir. Emayeoplasti, odontoplasti, kontürleme, yeniden şekillendirme, estetik şekillendirme, narinleştirme, soyma olarak da bilinir. Bu prosedür hızlı sonuçlar verir ve hatta belirli koşullar altında diş tellerinin yerini alabilir.

DİŞ BEYAZLATMA NEDİR?

Beyazlatma veya "diş beyazlatma" en yaygın estetik diş prosedürüdür. Beyazlatma, çoğu hasta için etkili olan güvenli bir işlemdir. Muayenehane tedavileri yanı sıra, peroksit jel içeren kitler vasıtası ile evde tedaviler gibi diş hekimi denetimli yöntemler de dahil olmak üzere çoklu beyazlatma seçenekleri mevcuttur.

Lazer beyazlatma, diş etlerinin lastik bir örtü ile kaplandığı ve dişlere beyazlatma kimyasalının uygulandığı bir diş beyazlatma tekniğidir. Daha sonra beyazlatma işlemini hızlandırmak için argon lazer ışını dişlerin üzerine yansıtılır. Bu lazer beyazlatma kimyasalını aktive eder ve diş rengini açar. Lazer beyazlatmanın diğer işlemlere göre diş beyazlatmada altı kat daha etkili olduğu söylenmektedir.

DİŞ KÖPRÜLEME NEDİR?

Diş köprüleri, bir veya daha fazla eksik dişin yerini almak için kullanılır. Eksik dişlerin bıraktığı boşluğun her iki yanındaki dişler hazırlanır. Bir köprü, dayanaklar, hazırlanan dişler ve pontikler adı verilen eksik, takma dişlerden oluşur. Bu prosedür, bir veya daha fazla eksik dişi değiştirmek için kullanılır ve yapıştırılır. Köprüler toplamda üçten fazla dişten oluşabilir ve herhangi bir köprünün canlılığı genellikle Ante Yasası uygulanarak ve dişlerin ağızda nerede olduğu değerlendirilerek belirlenir. Çoğu köprü sabittir, kaldırılamazlar. Kısmi protezler gibi sabit köprüler de çıkarılamaz. Ağzın ön dişler gibi daha az stres altında olan bölgelerinde konsol köprü kullanılabilir. Konsol köprüler veya Maryland Köprüleri, ön dişeri değiştirmek veya ön eksik dişleri tamamlamak için kullanılır, bu köprüler minimal invazivdir ancak başarısızlık konusunda bir üne sahiptir. Köprüler ciddi ağız hijyenine bağlılık gerektirir ve risk taşır. Köprülerin ortalama ömrü, yaklaşık on yıl olan kuronlarınkine benzer.

DİŞ KAPLAMA NEDİR?

Kaplamalar, doğrudan dişlere yapıştırılan ultra ince, özel yapım porselen laminatlardır. Beyazlatma işlemlerine iyi yanıt vermeyen dişlerin boşluklarını kapatmak, şeklini iyileştirmek veya rengini değiştirmek için bir seçenektir. Vakaların çoğunda, optimal sonuçlar için bir miktar diş küçültme gereklidir. Hoş bir gülümseme elde etmek için diş hekimleri, kaplama imalatından önce diş hazırlığı kılavuzu görevi gören tanısal maketler üretir, diş hekiminin hastanın dişlerinde yapılması gereken değişiklikleri boyuta göre görselleştirmesini sağlar, şekil ve orantı, diş eti-kontur, dudak konturu ve gülümseme çizgisi ile ilişkisi. Estetik, fonetik ve diş oklüzyonu hakkında ön değerlendirme yapabilen ön değerlendirme geçicilerinin oluşturulmasında maketler büyük bir yardımcı olabilir, ayrıca klinisyenlere herhangi bir düzeltme yapmaları gerekip gerekmediğini kontrol etme fırsatı verir.

DİŞ ESTETİĞİ FİYATLARI 2022

Diş estetiği fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Dişlerdeki çapraşıklık gibi dişlerin yamuk ve asimetrik duruşunda yapılan düzeltmelere diş estetiği adı verilir. Bu bozuklukların tedavisi için diş hekimleri genellikle diş teli kullanmaktadır. Ancak, yaş ilerledikçe diş telinin etkisi azalacağı için alternatif tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Gülüş estetiği olarak da geçen diş estetiği fiyatları diş sayısına ve diş yapısına göre değişiklik göstermektedir. Diş estetiği fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu diş hekiminizden öğrenebilirsiniz.