Dış cephe kaplaması otomobillerin üzerine düştü

Diyarbakır'da otomobillerin üzerine düşen bir iş yerinin dış cephe kaplaması, maddi hasara neden oldu. Dış cephenin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dış cephe kaplaması otomobillerin üzerine böyle düştü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otomobillerin üzerine düşen bir iş yerinin dış cephe kaplaması, maddi hasara neden oldu. Dış cephenin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1108'inci Sokak'ta bir iş yerinin dış cephe kaplaması, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Dış cephe kaplamasının düştüğü esnada yayanın olmamasıyla ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, kaplamanın otomobillerin üzerine düştüğü an bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.