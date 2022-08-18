Eski bir Türk geleneği olan diş buğdayı geleneği, son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Her ne kadar eski bir gelenek olsa da hala birçok insan tarafından bilinmiyor. Peki Diş buğdayı nedir? Diş buğdayı neden yapılır? Ne zaman yapılır?

DİŞ BUĞDAYI NEDİR?

Diş buğdayı, Türk gelenekleri arasında yer alan eski bir gelenektir. Bebek ilk dişini çıkarttığı için bunu kutlamak için yapılır. Yıllardır devam ederek günümüze kadar gelmeyi başaran diş buğdayı geleneği ile, buğdayın bereketi kadar bebeğin ileride hayatının da bol bereketli olacağına inanılmıştır. Az bilinmesi sebebiyle günümüzde pek çok rastlamadığımız geleneklerden bir tanesidir.

DİŞ BUĞDAYI MALZEMELERİ

4 su bardağı önceden haşlanmış buğday

1 su bardağı önceden haşlanmış nohut

Badem , ceviz, fındık gibi sevdiğiniz kuru yemiş çeşitleri

Renkli şekerler

DİŞ BUĞDAYI NASIL YAPILIR?

Daha önceden haşlamış olduğunuz buğday ve nohutu oda sıcaklığına gelince karıştırın. İçerisine istediğiniz kadar, kendi zevkinize göre şeker ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre almış olduğunuz ceviz, fındık badem gibi kuru yemişleri istediğiniz şekilde kırarak ya da ufaltarak karışıma ilave edin. Ayrıca renkli şekerler pasta süsleri ile de tabağı süsleyebilirsiniz. Diş buğdayının tüm malzemeleri tamamen sizin zevkinize göre ayarlanabilir.