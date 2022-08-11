Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş beyazlatma nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır?

Diş beyazlatma nedir? Diş estetiği hakkında daha önce bilgi sahibi olmayanlar veya ilk kez duyanlar için diş estetiği seçenekleri merak edilmekte. Peki diş estetiği seçeneklerinden biri olan Diş beyazlatma nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır? İşte detaylar...

DİŞ BEYAZLATMA NEDİR?

Beyazlatma veya "diş beyazlatma" en yaygın estetik diş prosedürüdür. Beyazlatma, çoğu hasta için etkili olan güvenli bir işlemdir. Muayenehane tedavileri yanı sıra, peroksit jel içeren kitler vasıtası ile evde tedaviler gibi diş hekimi denetimli yöntemler de dahil olmak üzere çoklu beyazlatma seçenekleri mevcuttur.

Lazer beyazlatma, diş etlerinin lastik bir örtü ile kaplandığı ve dişlere beyazlatma kimyasalının uygulandığı bir diş beyazlatma tekniğidir. Daha sonra beyazlatma işlemini hızlandırmak için argon lazer ışını dişlerin üzerine yansıtılır. Bu lazer beyazlatma kimyasalını aktive eder ve diş rengini açar. Lazer beyazlatmanın diğer işlemlere göre diş beyazlatmada altı kat daha etkili olduğu söylenmektedir.

DİŞ ESTETİĞİ NEDİR?

Estetik diş hekimliği genellikle dişlerin ve diş etlerinin ve/veya ısırığın görünümünü (mutlaka işlevselliği olmasa da) iyileştiren herhangi bir diş tedavisine atıfta bulunmak için kullanılır. Öncelikle diş estetiğinde renk, pozisyon, şekil, boyut, uyum ve genel gülümseme görünümünde iyileştirmeye odaklanır. Pek çok diş hekimi, bu alandaki özel eğitim, uzmanlık, ve deneyimlerine bakılmaksızın kendilerini "estetik diş hekimi" olarak adlandırır. Bu durum hastalar açısından yanıltıcı ve etik olmayan bir durum olarak nitelendirilmektedir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği, estetik diş hekimliğini diş hekimliğinin resmi bir uzmanlık alanı olarak kabul etmemektedir. Ancak hala kendilerini estetik diş hekimi olarak tanıtan diş hekimleri mevcuttur.

DİŞ ESTETİĞİ FİYATLARI 2022

Diş estetiği fiyatları 2022'de şu şekildedir:

Dişlerdeki çapraşıklık gibi dişlerin yamuk ve asimetrik duruşunda yapılan düzeltmelere diş estetiği adı verilir. Bu bozuklukların tedavisi için diş hekimleri genellikle diş teli kullanmaktadır. Ancak, yaş ilerledikçe diş telinin etkisi azalacağı için alternatif tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Gülüş estetiği olarak da geçen diş estetiği fiyatları diş sayısına ve diş yapısına göre değişiklik göstermektedir. Diş estetiği fiyatları ile ilgili en doğru bilgiyi muayene sonucu diş hekiminizden öğrenebilirsiniz.