"Dirk Kuyt şimdi ne yapıyor, hangi takımı çalıştırıyor?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 43 yaşındaki Dirk Kuyt, Konyaspor ile teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyor. Peki, Dirk Kuyt Konyaspor teknik direktörü mü oldu, Süper Lig'e geri dönüyor mu? İşte detaylar…

Dirk Kuyt Konyaspor teknik direktörü mü oldu, Süper Lig'e geri dönüyor mu? Dirk Kuyt şimdi ne yapıyor, hangi takımı çalıştırıyor?

Aleksandar Stanojevic ile yolları ayıran Konyaspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Yeşil-beyazlılar, futbolculuk yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Dirk Kuyt ile prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyor. Peki, Dirk Kuyt Konyaspor teknik direktörü mü oldu, Süper Lig'e geri dönüyor mu? Dirk Kuyt şimdi ne yapıyor, hangi takımı çalıştırıyor? İşte detaylar…

DIRK KUYT KONYASPOR TEKNIK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU, SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR MU?

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor, Dirk Kuyt ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, Hollandalı hocayı göreve getirmeye hazırlanıyor. 43 yaşındaki teknik direktör son olarak 5 aya yakın ADO Den Haag'da görev yaptı. Kuyt, Haag'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmadı.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: "Aykut Kocaman'ın uygun olmayacağına karar verdik. Kuyt alternatiflerden bir tanesi. Kuyt ile ilgili bazı tereddütlerimiz var. Kafamızdaki modeli nasıl Konyaspor'da uygularız onu düşünüyoruz. İsmi açıklanmayan başka alternatifler de var. Yeni hoca Adana Demirspor maçına yetişebilir."

DIRK KUYT ŞİMDİ NE YAPIYOR, HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

43 yaşındaki deneyimli futbolcu ve teknik direktör Kuyt, şu anda kulüpsüzdür. Son görev yeri ADO Den Haag'dı. Bu görevini 24 Kasım 2022'de bıraktı.

Kuyt, şu ana kadar Quick Boys takımını "Yardımcı Antrenör" , Feyenoord U19'da ve ADO Den Haag'da "Teknik Direktör"olarak görev yaptı.