Çekimler için İstanbul'u kullanan deneyimli ekibin "Diriliş Ertuğrul nerede çekildi?" sorusuna verdiği yanıt merak konusu oldu. Bu bölgeye kurulan plato, oldukça geniş bir alanda yer alıyor. İşte detaylar…

Dizide yer alan otağlar, tapınaklar, saraylar ve mekanın neresi olduğu merak konusu oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul nerede çekildi? İşte detaylar…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un Riva ve Beykoz bölgeleri, çekimler için kullanılan mekanlar arasında bulunuyor. Bu özel platolar oldukça geniş bir alana sahip. Gerçeği yansıtan detaylarla süslenen 600 metrekarelik Süleyman Şah Otağı'nın yanı sıra birçok büyük sahne ve dekorasyon bulunmaktadır. Halep Sarayı, konuk odaları, arz odası, Tapınakçılar salonu, Selçuklu Kasrı ve Karatoygar mekanı gibi dizi sahneleri için gerekli olan birçok mekan da bu plato içinde yer almaktadır.

Dizide önemli bir rol oynayan Halep Çarşısı, yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Çadırlar, zindanlar ve ibadethane gibi detaylar da bu alanda bulunmaktadır ve dizi için sıkça kullanılan mekanlardan biridir. Set ekibi, bu platoda titiz bir çalışma yürüterek her ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde hayata geçirmiştir. Bu platolar, izleyicilerin merakla beklediği diziye hayat veren önemli unsurlardan biridir.