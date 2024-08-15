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Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında?

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Direnç Tonusluoğlu a görev aldı. Peki, Direnç Tonusluoğlu kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında?

DİRENÇ TONUSLUOĞLU KİMDİR?

Ad Soyad : DİRENÇ TONUSLUOĞLU

Lisans Bilgileri

Lisans No : 26547

Klasman : Süper Lig Hakemi

Bölge : İZMİR

Direnç Tonusluoğlu tuttuğu takım hakkında açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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