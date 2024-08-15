Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Direnç Tonusluoğlu a görev aldı. Peki, Direnç Tonusluoğlu kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında?
DİRENÇ TONUSLUOĞLU KİMDİR?
Ad Soyad : DİRENÇ TONUSLUOĞLU
Lisans Bilgileri
Lisans No : 26547
Klasman : Süper Lig Hakemi
Bölge : İZMİR
Direnç Tonusluoğlu tuttuğu takım hakkında açıklama bulunmuyor.