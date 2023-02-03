Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Kazım ölecek mi? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı?

Yalı Çapkını dizisi her hafta seyirciyi ekrana kilitliyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yayınlanan bölümü sonrasında Kazım Ağa öldü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım ölecek mi? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kazım Ağa karakterinin dizideki akıbeti araştırılıyor. Peki, Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım ölecek mi? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı?

YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını dizisinin 19.bölümü yayınlandı. Fragmanda Kazım Ağa'nın Serter'in adamları tarafından vurulduğu görülmektedir. Dizinin sevenleri tarafından Kazım Ağa öldü mü? sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını 20. bölüm yayınlandıktan sonra Kazım Ağa'nın durumu belli olacaktır.