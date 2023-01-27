Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterine hayat veren Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Diren Polatoğulları kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Diren Polatoğulları kimdir? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Emir Çubukçukimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Diren Polatoğulları kimdir? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Aslen Diyarbakırlıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.