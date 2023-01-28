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Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli?

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Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Diren Polatoğulları izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi! Diren Polatoğulları kimdir?

Dizilerde gösterdiği performans iledikkatleri çeken Diren Polatoğulları hakkında araştırmalar yapılıyor. Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları hayatı ve biyografisi!

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

Diren Polatoğulları, Türk oyuncudur. Vikipedi

Doğum tarihi: 12 Şubat 1980 (42 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Oyunculuk eğitimi alan Diren Polatoğulları, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu.12 Şubat 1980, İstanbul doğumlu.

Diren Polatoğulları,Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtuluş Son Durak, Karadayı, Şevkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi birçok film ve dizide yer aldı.

Kırmızı Oda dizisindeki Hamdi Baba rolüyle yeniden ünlenen Diren Polatoğulları, Yalı Çapkını dizi ile tanınırlığını artırdı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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