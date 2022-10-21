Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli? Diren Polatoğulları biyografisi!

Oyuncu Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Diren Polatoğulları kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Diren Polatoğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, nereli?

Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Diren Polatoğullarıkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Diren Polatoğullarıkimdir? Diren Polatoğullarıkaç yaşında, nereli? Diren Polatoğullarıbiyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol almıştır.