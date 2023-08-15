Direkt kırmızı kart kaç maç ceza? Futbol kuralları gereği, bir oyuncunun direkt kırmızı kart görerek oyundan atılması durumunda kaç maç ceza alacağı değişiklik göstermektedir. Peki Direkt kırmızı kart kaç maç ceza? Direkt kırmızı kart gören futbolcu kaç maç ceza alır? Detaylar...

DİREKT KIRMIZI KART KAÇ MAÇ CEZA?

Direkt kırmızı kart gören futbolcu 2 maç ceza alır. İkinci sarı karttan kırmızı kart gören futbolcu ise 1 maç ceza alır. Ancak direkt kırmızı kart gören futbolcuların cezaları organizasyonların disiplin kurulları tarafından uzatılabilmektedir.

FUTBOLDA KIRMIZI KART

Hakem tarafından oyundaki oyunculara gösterilebileceği gibi, yedek kulübesindeki oyunculara ve teknik ekibe de gösterilebilen kırmızı kart; kartı görenin oyundan ihraç edildiğini belirtir. Sarı kartın gösterileceği durumlar futbol kurallarının 12. maddesinde tanımlanmış olup; eğer bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa, kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilir: