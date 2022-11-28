Bir çok insan araba kullanabilmek için ehliyet kurslarına yazılıyor. Direksiyon sınavlarının ne zaman olacağını merak eden sürücü adayları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı ne zaman olacak 2022?

Fiyatlar düştü diye otomobil alacak vatandaşlar dikkat! Bayilere giden herkes aynı sorunu yaşıyor

Aşama aşama ehliyet sınavı gerçekleştirilirken direksiyon sınavının ne zaman olacağını merak eden sürücü adayları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı ne zaman olacak 2022? İşte detaylar haberimizde...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet almak için yapılan sınavların ilki yazılı sınavdır. Adaylar temel motor, trafik ve ilk yardım bilgilerini ölçen 50 soruluk bir yazılı sınava girerler.

İlk etap olan yazılı sınavı tamamlayan adaylar ise direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da başarılı olan adaylar ise ehliyetine kavuşma olanağı bulur.

DİREKSİYON SINAVINE ZAMAN ALINIR?

Ehliyet almak için adaylar herhangi bir sürücü kursunda teorik derslerini tamamladıktan sonra iki aşamalı olan ehliyet sınavına girmeye hak kazanır.

HANGİ TARİHTE SINAVA GİRECEĞİM?

Adım-1 Öncelikle sürücü adayı kursa başvuru yapıp elektronik sınavı eğitimi alıyor ve ardından teorik sınava girer.

Teorik sınavdan başarılı olan sürücü adayı için direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor.

# Yani bir sürücü adayı teorik sınavdan başarılı olamadıkça direksiyon sınavına da girmeyi hak kazanamazsınız.

Adım-2 Teorik sınavda başarılı olunca sürücü kursu tarafından direksiyon eğitimi süreci başlıyor.

# Bunun için direksiyon sınavı ücretinin ödenmesi ve ardından direksiyon eğitiminin alınması gerekiyor.

Adım-3 Direksiyon sınavı eğitimi alınırken, sınav tarihlerinin belirlenme sürecinde tamamen ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerinin takdiri etkin oluyor.

Sürücü kursu sizin için randevu alacaktır. Ama müsaitlik durumuna göre istediğini tarihler olmayabilir.

# Sürücü kursu sınav tarihini ve saatini size bildirir. Sınava girebilmeniz için çift onaylı giriş belgesinin sürücü kursundan elden almanız gerekiyor.

DİREKSİYON SINAVI 2022 NE ZAMAN?

2022 yılı direksiyon sınavı her hafta sonu yapılmaktadır.