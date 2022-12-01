Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır? Direksiyon sınav tarihleri!
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Direksiyon sınavına girecek olan adaylar, direksiyon sınavı ne zaman ve tarihlerini araştırıyor. Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır ve direksiyon sınavı ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır? Direksiyon sınav tarihleri!
Araba kullanmak isteyen birçok kişi ehliyet sınavına girerek hak kazanmalıdır. Sürücü kurslarından alınan eğitim sonucunda ehliyet sahibi olabilirsiniz. Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır? Direksiyon sınav tarihleri! araştırılıyor. Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır? Direksiyon sınav tarihleri! Detaylar haberimizdedir…
MEB direksiyon sınav tarihleri nasıl belirleniyor ve ne zaman olduğu merak ediliyor. Yıl sonu yaklaşırken Aralık ayı direksiyon sınav tarihleri şu şekildedir:
Sürücü adayları, kayıt oldukları sürücü kursunun gerçekleştirmiş olduğu direksiyon eğitiminin sonrasında direksiyon sınavlarına 4 kez girebilme hakkına sahiptir. Sürücü adayı eğer 4.defa da direksiyon sınavından başarısız olursa dosyası yanar ve en başa dönerek tekrar bir sürücü kursuna kayıt olması gerekir.
Direksiyon sınavı her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Adaylar için belirlenen bu tarih genelde adayın elektronik sınava girdikten sonraki 21 gün içerisinde gerçekleşiyor olmasıdır. Direksiyon sınavı toplamda 5+30 dakika olarak iki ayrı bölümden ve toplamda da 35 dakika sürer.
- Öncelikle sürücü adayı kursa başvuru yapıp elektronik sınavı eğitimi alıyor ve ardından teorik sınava giriyor. Burada teorik sınavdan başarılı olan sürücü adayı için direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Bir sürücü adayı teorik sınavdan başarılı olmadıkça direksiyon sınavına da girmeyi hak kazanamaz. Bu detaya lütfen dikkat ediniz.
- Teorik sınavda başarıyı yakaladığınız anda direksiyon eğitimi süreci başlar.
- Direksiyon sınavı eğitimi alınırken, sınav tarihlerinin belirlenme sürecinde tamamen ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerinin takdiri etkin oluyor.
- Sürücü kursu sınav tarihini ve saatini size bildirir. Sınava girebilmeniz için çift onaylı giriş belgesinin sürücü kursundan elden almanız gerekiyor.