Direksiyon sınavına girecek olan adaylar, direksiyon sınavı ne zaman ve tarihlerini araştırıyor. Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır ve direksiyon sınavı ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır? Direksiyon sınav tarihleri!

Araba kullanmak isteyen birçok kişi ehliyet sınavına girerek hak kazanmalıdır. Sürücü kurslarından alınan eğitim sonucunda ehliyet sahibi olabilirsiniz. Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır? Direksiyon sınav tarihleri! araştırılıyor. Direksiyon sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı kaç haftada bir yapılır? Direksiyon sınav tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

MEB direksiyon sınav tarihleri nasıl belirleniyor ve ne zaman olduğu merak ediliyor. Yıl sonu yaklaşırken Aralık ayı direksiyon sınav tarihleri şu şekildedir:

DİREKSİYON SINAVINA KAÇ KEZ GİRİLİR?

Sürücü adayları, kayıt oldukları sürücü kursunun gerçekleştirmiş olduğu direksiyon eğitiminin sonrasında direksiyon sınavlarına 4 kez girebilme hakkına sahiptir. Sürücü adayı eğer 4.defa da direksiyon sınavından başarısız olursa dosyası yanar ve en başa dönerek tekrar bir sürücü kursuna kayıt olması gerekir.

DİREKSİYON SINAVI KAÇ HAFTADA BİR YAPILIR?

Direksiyon sınavı her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Adaylar için belirlenen bu tarih genelde adayın elektronik sınava girdikten sonraki 21 gün içerisinde gerçekleşiyor olmasıdır. Direksiyon sınavı toplamda 5+30 dakika olarak iki ayrı bölümden ve toplamda da 35 dakika sürer.

DİREKSİYON SINAV SÜRECİ NASIL?