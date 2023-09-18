Direksiyon sınav ücretleri ne kadar? 2023 EHLİYET ÜCRETLERİ! Direksiyon sınavı 2. hak ücreti kaç TL?

Ehliyet alacak olan vatandaşlar, direksiyon sınav ücretlerini merak ediyor. Direksiyon sınav ücretlerinde bir değişiklik olup olmadığına dair bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Direksiyon sınav ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Direksiyon sınav ücretleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından direksiyon 2. hak için ne kadar ücret ödeneceği merak konusu oldu. 2023 ehliyet ücretleri araştırılmaktadır. Peki, Direksiyon sınav ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

2023 EHLİYET KURSU FİYATLARI NE KADAR?

Açıklanan yeni zam oranına göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'nda A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu. Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL ve özel direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5 bin 384 TL oldu.

DİREKSİYON SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

DİREKSİYON SINAVI 2.HAK ÜCRETİ KAÇ TL?

Direksiyon sınav ücreti 2023 yılı itibariyle 295 TL'dir. Sınavı başarız olan adaylar bir sonraki sınav için tekrardan 295 TL'yi yatırmaları gerekmektedir.