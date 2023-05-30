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Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçireren sürücü kaldırma çarptı

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçireren sürücü kaldırma çarptı

Otomobil Haberleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü Okan Ö (27) hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ne yakın Yalı Cadde kavşağındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin sürücüsü Okan Ö. Yalı Caddesi kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücü Okan Ö.(27) çevrede bulunanların yardımı ile otomobil dışına çıkarıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Direksiyonda epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Zonguldak Epilepsi Otomobil Haberler

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