Bugün Star TV'de Dipten Gelen filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Dipten Gelen nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Dipten Gelen nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

'Dipten Gelen' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Le-Van Kiet üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Alicia Silverstone, James Tupper, Deirdre O'Connell gibi isimler yer alıyor. Dipten Gelen konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Dipten Gelen filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

DİPTEN GELEN KONUSU NEDİR?

Jaelyn ve Kyle, romantik bir kaçamak için Vietnam'da uzak bir sahilde bir villaya gelir. Ancak onların gelmesinden bir süre sonra şiddetli bir fırtına başlar. Fırtına kısa sürede villayı yerler bir eder ve genç çift denize sürüklenir. Kendilerini denizde mahsur bulan çifti başka bir tehlike daha beklemektedir; köpek balıkları. Yaralı olan Kyle, çaresizce durumu seyrederken Jaelyn hayatta kalmak için tek başına savaşmak zorunda kalır.

DİPTEN GELEN OYUNCULARI KİMLER?

Alicia Silverstone

James Tupper

Deirdre O'Connell

DİPTEN GELEN NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Dipten Gelen 2022 ABD yapımı bir Gerilim filmidir.