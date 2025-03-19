İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nin kararının ardından İmamoğlu'nun haricinde diğer 27 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. İmamoğlu ile birlikte usulsüz yatay geçiş yapanların yer aldığı listeye ulaşılırken listede bazı ünlü isimlerin olduğu da dikkat çekti. Diploması iptal edilen Alper Tunga kim, ne iş yapıyor?

İşte o liste: İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 isim:

Öte yandan 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin ise kaydının silindiği ve mezun olmadıkları öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun haricinde diğer 27 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmışken 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi'ne usulsüzce yatay geçiş yapan diğer kişilerin kim olduğu da belli oldu.

Diploması iptal edilen 28 isim şöyle:

• Pembegül Besen

• Naciye Aylin Ataay

• İ. Doğan Yıldırım

• Sinan E. Erdil

• Esra Cansu

• Melikşah Özcan

• Yeşim Özşahin

• Türker Yüksel

• Yonca Erişik

• Hüseyin Kaplan

• Hakan Ulaşan

• Cem Diler

• İrem Kaptan

• Batuhan Tuncay

• Mehmet Hanedar

• İ. Hakkı Müftüoğlu

• Orhan Kuray

• Kenan Külekçi

• Ahmet Kaya

• Cengiz Saloğlu

• Mustafa Kerem Erman

• S. Sedat Köşetaş

• Hayri Kaan Başol

• Fatih Şabaz

• Alkan Cevat Negiş

• Salih Buğra

• Mehmet Timuçin Teçmen

• Banu Yalı

• Burak Ülkeroğlu

• Lerma Taşçı

• Y. Uğur Karaoğlu

• Cenk Bartın

• Aclan Ertan

• Alper Tunga

• Rana Hairawi

• U. Cenk Pehlivan

• Hakan Başaran

• Sevgi Toprak Tunga

• Z. Neval Kanar

• Ekrem İmamoğlu

• M. Okan Kaya

• Cenk Karayel

• Serkan Eran

• Alp Taşkent

• Nur Taşkent

• Ahmet Selim Gusar

• Murat Büyük

• Beysun Yılmaz

• Yelda Eryaman

Yurtdışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler:

• Hande Sutekin

• Melekber Karabulut

• Bilkent Üniversitesi'nden:

• Saliha Kıymaz

• Lale Kazımbek

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN ALPER TUNGA KİM, NE İŞ YAPIYOR?

İş insanı olan Alper Tunga, Halis Toprak'ın damadıdır.