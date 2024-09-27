Dinlediğiniz 'Sus Duymasın' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Dinlediğiniz "Sus Duymasın" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?, sorusu soruldu. Peki Dinlediğiniz "Sus Duymasın" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir, sorusu cevabı ne?

DİNLEDİĞİNİZ "SUS DUYMASIN" ADLI ŞARKIYI KİM SESLENDİRMEKTEDİR?

• A-) Nilüfer

• B-) Nalan

• C-) Hümeyra

• D-) Reyhan Karaca

Cevap: Hümeyra