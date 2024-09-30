Dinlediğiniz 'Lambada' adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaDinlediğiniz "Lambada" adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DİNLEDİĞİNİZ "LAMBADA" ADLI ŞARKIYI HANGİ GRUP SESLENDİRMEKTEDİR?

A: Las Ketchup

C: Bee Gees

B: Kaoma

D: Spice Girls

Cevap:

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