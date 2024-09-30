Dinlediğiniz 'Affetmedim Kendimi' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dinlediğiniz "Affetmedim Kendimi" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DİNLEDİĞİNİZ "AFFETMEDİM KENDİMİ" ADLI ŞARKIYI KİM SESLENDİRMEKTEDİR?

A: Doğuş

C: Tayfun

B: Taner

D: Ege

Cevap: