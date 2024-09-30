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Dinlediğiniz "Affetmedim Kendimi" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Dinlediğiniz "Affetmedim Kendimi" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Dinlediğiniz "Affetmedim Kendimi" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dinlediğiniz "Affetmedim Kendimi" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DİNLEDİĞİNİZ "AFFETMEDİM KENDİMİ" ADLI ŞARKIYI KİM SESLENDİRMEKTEDİR?

A: Doğuş

C: Tayfun

B: Taner

D: Ege

Cevap:

Dinlediğiniz 'Affetmedim Kendimi' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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