Kağıthane'deki operasyonda öldürülen saldırganın dini nikahlı eşi intihar etti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisle girdiği çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un dini nikahlı eşi olduğu düşünülen 15 yaşındaki A.A., babasının silahıyla intihar etti.

Kağıthane'de bir polisimizin şehit olduğu silahlı çatışmaya dönen uyuşturucu operasyonunda öldürülen18 yaşındaki Diyar Anacur'un dini nikahlı eşi 15 yaşındaki A.A., babasının silahıyla intihar etti.

OPERASYONDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla dün gece ateş açıldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. Çatışmada saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anacur ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

15 YAŞINDAKİ KIZLA EVLENDİRİLMİŞ

Iğdırlı Diyar Anacur'un öldüğünü öğrenen dini nikahlı eşi A.A. ise bugün babasına ait tabanca ile hayatına son verdi. 15 yaşındaki A.A'nın ailesi geçen yıl kızını Diyar Anacur'a verdi. A.A.ise zorla evlendirildiğini belirterek ailesinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine A.A.devlet korumasına alındı. Kısa zaman sonra A.A. şikayetinden vazgeçerek baba evine döndü. İddiaya göre, daha sonra Diyar Anacur ile A.A.'nın evlendirildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane'de düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Hakan Telli, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Çatışmada, silahlı saldırganlardan Diyar Anacur öldürülmüş, 4 kişi ise gözaltına alınmıştı.