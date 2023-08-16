DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2024: Ramazan ve Kurban Bayramı, Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili, Kadir gecesi tüm tarihler
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2024 yılı için dini günler listesi yayınlandı. Listede Ramazan ve Kurban Bayramı, Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir gecesi gibi önemli dini gün ve gecelerin tarihleri yer alıyor. Bu tarihler, Müslümanların dini ibadetlerini planlamalarına yardımcı olacak. İşte 2024 yılı Dini günler listesi!
Dini günler listesi 2024! Ramazan ve Kurban Bayramı, Mevlid, Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir gecesi gibi önemli dini gün ve gecelerin tarihleri merak ediliyor. Bu tarihler, Müslümanların dini ibadetlerini planlamalarına yardımcı olacak. İşte 2024 yılı Dini günler listesi haberimizde...
2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir:
- Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
- Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı
- Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
- Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma
- Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024
- Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024
- Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi
Regaib Kandili, Miladi takvime göre 11 Ocak 2024 Perşembe günü, Hicri takvime göre ise C. Ahir ayının 29.günüdür.
Miraç Kandili, Miladi takvime göre 6 Şubat 2024 Salı günü, Hicri takvime göre ise Receb ayının 26.günüdür.
Berat Kandili, Miladi takvime göre 24 Şubat 2024 Cumartesi günü, Hicri takvime göre ise Şaban ayının 14. günüdür.
Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma günü, Hicri takvime göre ise Ramazan ayının 26. günüdür.
Ramazan Bayramı, Miladi takvime göre 10-12 Nisan tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Şevval ayının 1-3. günleridir.
Kurban Bayramı, Miladi takvime göre 16-19 Haziran tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Zilhicce ayının 10-13. günleridir.
Mevlid Kandili, Miladi takvime göre 14 Eylül 2024 Cumartesi günü, Hicri takvime göre ise R.Evvel ayının 11. günüdür.