Dinçer Çekmez öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Dinçer Çekmez ne zaman öldü, hastalığı neydi? Dinçer Çekmez kimdir? Hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Atla Gel Şaban filmini izleyenler Dinçer Çekmez öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Dinçer Çekmez öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Dinçer Çekmez ne zaman öldü, hastalığı neydi? Dinçer Çekmez'in hayatı ve biyografisi sizlerle...
Değerli sanatçımız Dinçer Çekmez kaç yaşında vefat etti? Dinçer Çekmez'in rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Dinçer Çekmez öldü mü, neden öldü? Dinçer Çekmez kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...
DİNÇER ÇEKMEZ ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Lösemi hastalığı nedeniyle 12 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi. Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?
Dinçer Çekmez (22 Ocak 1938, İstanbul - 12 Mart 2013, İstanbul), özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.
Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazandı. Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk yıllarından şöyle bahseder: "Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı."
Özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı kültleşmiş replikleriyle ("O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi) ve "Kadırgalı Eşref" adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhurdur.
İsminin Kemal Sunal filmleriyle özdeşlemesini ise Dinçer Çekmez şöyle anlatır: Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu Film adamlarından biri geldi ve bana 'sinema düşünür müsün?' dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu Film tutturdular 'bırak şu tiyatroyu gel, tiyatronun verdiği maaşın biz sana üç mislini vereceğiz' diye... Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu, bana kimse bıraktıramadı.
Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda pek çok oyunda rol aldı. Sinema filmi ve dizilerde karakter rolleri oynadı ve karakter seslendirmeleri yaptı.
Filmografi
Oyuncu olarak
1972: Parçala Behçet
1973: Düşman
1974: Cici Kız
1974: Kartal Yuvası
1975: En Büyük Patron
1976: Meraklı Köfteci
1976: Süt Kardeşler
1977: Şaban Oğlu Şaban
1978: İnek Şaban
1979: Şark Bülbülü
1981: Kanlı Nigar
1982: Gülsüm Ana
1983: En Büyük Şaban
1984: Atla Gel Şaban
1984: Ortadirek Şaban
1985: Katma Değer Şaban
1986: Ölüm Yolu
1986: Tarzan Rıfkı
1988: Yaprak Dökümü
1993: Şaban Askerde
1993: Süper Baba
1995: Şaban ile Şirin
1996: Köşe Kapmaca
1996: Tatlı Kaçıklar
2005: Horoz Sedat
2007: Affedilmeyen
Seslendirme olarak
1970: Adsız Cengaver - Milton Reid
1973: Silahım Namusumdur - Tarık Şimşek
1974: Hamama Giren Terler - Hakkı Kıvanç
1974: Kanlı Savaş - Hayati Hamzaoğlu
1975: Ah Nerede - Feridun Şavlı
1975: Aklın Durur - Arap Celal
1975: Amigo Hüsnü - İhsan Baysal
1975: Ayıkla Beni Hüsnü
1975: Babacan
1975: Batsın Bu Dünya - Ahmet Karaca
1975: Olmaz Böyle Şey - Mehmet Yağmur
1976: Hınç - Cem Erman, Sönmez Yıkılmaz
1976: Öyle Olsun - Yılmaz Kurt
1977: Adalet
1977: Sakar Şakir - Yusuf Sezer
1977: Sivri Akıllılar - Hüseyin Kutman
1977: Yıkılmayan Adam - Sönmez Yıkılmaz
1978: İyi Aile Çocuğu - Osman F. Seden
1978: Lekeli Melek - Oktar Durukan
1978: Petrol Kralları - Baki Tamer
1979: Dokunmayın Şabanıma - Ünal Gürel
1980: Beddua - Turgut Özatay
1980: Devlet Kuşu - Yadigar Ejder
1981: Takip - Kazım Kartal
1982: Dünyayı Kurtaran Adam - Hüseyin Peyda
1982: Gırgır Ali - Hikmet Taşdemir
1982: Ölümsüz - Nejat Gürçen
1982: Yürek Yarası - İhsan Baysal
1983: Çöl - Baykal Kent, Arap Celal
1983: Erkekçe - Hüseyin Peyda
1983: Gecenin Sonu - Hikmet Taşdemir
1983: Ölüme Son Adım - Baykal Kent
1985: Bin Defa Ölürüm - Sönmez Yıkılmaz
1985: Paranın Esiri - Hüseyin Peyda
1986: Acı Lokma - Sümer Tilmaç
1986: Deli Deli Küpeli - Sırrı Elitaş
1986: Doruk - Hüseyin Baradan
1986: Sokak Kavgacısı - Hüseyin Peyda
1987: Kuruluş "Osmancık" - Hayati Hamzaoğlu
1989: Suçlu - İhsan Baysal
1989: Talih Kuşu - Kuzey Vargın