Dinçer Çekmez öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Dinçer Çekmez ne zaman öldü, hastalığı neydi? Dinçer Çekmez kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Atla Gel Şaban filmini izleyenler Dinçer Çekmez öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Dinçer Çekmez öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Dinçer Çekmez ne zaman öldü, hastalığı neydi? Dinçer Çekmez'in hayatı ve biyografisi sizlerle...

Değerli sanatçımız Dinçer Çekmez kaç yaşında vefat etti? Dinçer Çekmez'in rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Dinçer Çekmez öldü mü, neden öldü? Dinçer Çekmez kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

DİNÇER ÇEKMEZ ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Lösemi hastalığı nedeniyle 12 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi. Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?

Dinçer Çekmez (22 Ocak 1938, İstanbul - 12 Mart 2013, İstanbul), özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Kabataş Lisesinden mezun olduktan sonra Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girdi ve sınavı birincilikle kazandı. Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk yıllarından şöyle bahseder: "Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı."

Özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı kültleşmiş replikleriyle ("O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi) ve "Kadırgalı Eşref" adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla meşhurdur.

İsminin Kemal Sunal filmleriyle özdeşlemesini ise Dinçer Çekmez şöyle anlatır: Bir gün Kemal Sunal filmlerini çeken Arzu Film adamlarından biri geldi ve bana 'sinema düşünür müsün?' dedi. Ben de kabul ettim. Ertem Eğilmez benim her Kemal Sunal filminde oynamamı istiyordu. Sonra Eğilmez ve Arzu Film tutturdular 'bırak şu tiyatroyu gel, tiyatronun verdiği maaşın biz sana üç mislini vereceğiz' diye... Ben o kadar çok seviyordum ki tiyatroyu, bana kimse bıraktıramadı.

Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosunda pek çok oyunda rol aldı. Sinema filmi ve dizilerde karakter rolleri oynadı ve karakter seslendirmeleri yaptı.

Filmografi

Oyuncu olarak

1972: Parçala Behçet

1973: Düşman

1974: Cici Kız

1974: Kartal Yuvası

1975: En Büyük Patron

1976: Meraklı Köfteci

1976: Süt Kardeşler

1977: Şaban Oğlu Şaban

1978: İnek Şaban

1979: Şark Bülbülü

1981: Kanlı Nigar

1982: Gülsüm Ana

1983: En Büyük Şaban

1984: Atla Gel Şaban

1984: Ortadirek Şaban

1985: Katma Değer Şaban

1986: Ölüm Yolu

1986: Tarzan Rıfkı

1988: Yaprak Dökümü

1993: Şaban Askerde

1993: Süper Baba

1995: Şaban ile Şirin

1996: Köşe Kapmaca

1996: Tatlı Kaçıklar

2005: Horoz Sedat

2007: Affedilmeyen

Seslendirme olarak

1970: Adsız Cengaver - Milton Reid

1973: Silahım Namusumdur - Tarık Şimşek

1974: Hamama Giren Terler - Hakkı Kıvanç

1974: Kanlı Savaş - Hayati Hamzaoğlu

1975: Ah Nerede - Feridun Şavlı

1975: Aklın Durur - Arap Celal

1975: Amigo Hüsnü - İhsan Baysal

1975: Ayıkla Beni Hüsnü

1975: Babacan

1975: Batsın Bu Dünya - Ahmet Karaca

1975: Olmaz Böyle Şey - Mehmet Yağmur

1976: Hınç - Cem Erman, Sönmez Yıkılmaz

1976: Öyle Olsun - Yılmaz Kurt

1977: Adalet

1977: Sakar Şakir - Yusuf Sezer

1977: Sivri Akıllılar - Hüseyin Kutman

1977: Yıkılmayan Adam - Sönmez Yıkılmaz

1978: İyi Aile Çocuğu - Osman F. Seden

1978: Lekeli Melek - Oktar Durukan

1978: Petrol Kralları - Baki Tamer

1979: Dokunmayın Şabanıma - Ünal Gürel

1980: Beddua - Turgut Özatay

1980: Devlet Kuşu - Yadigar Ejder

1981: Takip - Kazım Kartal

1982: Dünyayı Kurtaran Adam - Hüseyin Peyda

1982: Gırgır Ali - Hikmet Taşdemir

1982: Ölümsüz - Nejat Gürçen

1982: Yürek Yarası - İhsan Baysal

1983: Çöl - Baykal Kent, Arap Celal

1983: Erkekçe - Hüseyin Peyda

1983: Gecenin Sonu - Hikmet Taşdemir

1983: Ölüme Son Adım - Baykal Kent

1985: Bin Defa Ölürüm - Sönmez Yıkılmaz

1985: Paranın Esiri - Hüseyin Peyda

1986: Acı Lokma - Sümer Tilmaç

1986: Deli Deli Küpeli - Sırrı Elitaş

1986: Doruk - Hüseyin Baradan

1986: Sokak Kavgacısı - Hüseyin Peyda

1987: Kuruluş "Osmancık" - Hayati Hamzaoğlu

1989: Suçlu - İhsan Baysal

1989: Talih Kuşu - Kuzey Vargın