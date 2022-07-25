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Dinçer Azaphan kimdir? Dinçer Azaphan kaç yaşında? Dinçer Azaphan biyografisi

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Dinçer Azaphan kimdir? Dinçer Azaphan kaç yaşında? Dinçer Azaphan biyografisi

Tunç Petrol'ün genç patronu ve Galatasaray Genel Kurul Üyesi Dinçer Azaphan kimdir? Dinçer Azaphan kaç yaşında? Dinçer Azaphan biyografisi

İş Dünyasının ünlü isimlerinden Tunç Petrol'ün genç patronu ve Galatasaray Genel Kurul Üyesi Dinçer Azaphan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Dinçer Azaphan kimdir? Dinçer Azaphan kaç yaşında? Dinçer Azaphan biyografisi

DEİNÇER AZAPHAN KİMDİR?

Dinçer Azaphan ünlü iş adamı. Tunç Holding yönetim kurulu başkanı. İstanbul'da toplam 3 akaryakıt İstasyonuyla faaliyet gösteren Tunç Petrol'ün sahibidir.Dinçer Azaphan 2008 yılında cirosunun 80-90 milyon lira civarında olduğunu belirtmiştir. Tunç Petrol'lerin sahibi Dinçer Azaphan, babası Tuncay Azaphan Dinçer Azaphan'ın ablası ise Dilek Sarıkaya'dır.

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