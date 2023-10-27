Dinar'da otomobil-motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki U.Ç'nin idaresindeki 20 F 4401 plakalı araç Dinar'ın Yıprak Köyü istikametinden Kınık Köyüne seyir halinde iken önüne bir anda çıkan motosiklete çarptı. Kazada 54 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.G yaralandı. Sürücü Dinar Devlet Hastanesine sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR