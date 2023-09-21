Dinar'da kavşakta kaza: 2 yaralı, 4 araç hasar gördü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşakta otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR, bekleyen diğer araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve 4 araç hasar gördü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kavşakta otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR, bekleyen diğer araçlara çarptı. 2 kişinin yaralandığı, 4 aracın hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. 42 TP 944 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Barak, kavşaktan geçmek isteyen sürücünün otomobiline çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan TIR, kavşağın sağında bekleyen Mehmet Özçelik'in kullandığı 42 K 1442 plakalı traktör ile Akın Güçlü idaresindeki 03 FP 380 plakalı otomobile çarparak durdu. Traktör ise arkasında bulunan Muzaffer Ay'ın kullandığı 20 UC 991 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler Mehmet Özçelik ile Muzaffer Ay yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.