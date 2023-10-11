Dinar'da KADES Farkındalık Çalışması Yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından semt pazarında KADES hakkında farkındalık çalışması yapıldı. Pazara gelen vatandaşlara broşürler dağıtılarak kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde güvenlik güçleri tarafından ilçede kurulan semt pazarında 'Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) hakkında farkındalık çalışması yapıldı.
Dinar ilçe pazarında pazara gelen vatandaşlar ve pazarcılara farkındalık yaratmak için broşür dağıtıldı. Farkındalık çalışması çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet için KADES'i tanıtan broşürler dağıtıldı. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet hakkında bilgi verildikten sonra telefon dolandırıcılığı, yankesicilik, sahte para ve hırsızlık konularına karşı da uyarı ve bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR