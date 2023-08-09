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Dinamo Zagreb elendi mi? Dinamo Zagreb ceza alarak Avrupa'nda men edildi mi?

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Dinamo Zagreb, AEK maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Avrupa Kupaları'ndan men edilirse, Galatasaray'ın katsayı geliri 1.137.000 euro (yaklaşık 34 milyon TL) artacak. Peki, Dinamo Zagreb ceza alarak Avrupa'nda men oldu mu? Dinamo Zagreb elendi mi?

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için yarışan Galatasaray, basamakları bir bir çıkarken Dinamo Zagreb ve AEK arasındayaşanan olayları da yakından takip ediyor. Peki, Dinamo Zagreb elendi mi? Dinamo Zagreb ceza alarak Avrupa'nda men oldu mu?

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DİNAMO ZAGREB AEK MAÇINDA NE OLDU?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki AEK-Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmada 1 taraftar öldü, 8 taraftar yaralandı.

Yaşanan olayların ardından Yunan Polisi, 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut taraftarın tutuklandığını açıkladı.

UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığını açıkladı.

DİNAMO ZAGREB CEZA ALARAK AVRUPA'NDA MEN OLDU MU?

Dinamo Zagreb, AEK maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Avrupa Kupaları'ndan men edilirse, Galatasaray'ın katsayı geliri 1.137.000 euro (yaklaşık 34 milyon TL) artacak. Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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