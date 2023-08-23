Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi çıldırtan talep! Livakovic'in İstanbul'a gelişi suya düşebilir

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile transferi için anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Hırvat ekibi, Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Sparta Prag maçında başarılı eldivenden kaleyi korumasını talep etti. Fenerbahçe, bu teklifi kabul ederse Livakovic'in İstanbul'a gelişi 2 gün gecikmeli olacak.

Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Hırvat eldivene kavuşmak için bir süre daha bekleyebilir. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Livakovic'e Dinamo Zagreb, bir maç daha kaleyi koruması için talepte bulundu. Sarı-lacivertlilerin bu talep karşısında ne cevap vereceği merak konusu.

2 GÜN GECİKMELİ GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Livakovic, Dinamo Zagreb'in talebini kabul ederse, Hırvat kalecinin İstanbul'a bugün yapılması planlanan uçuşu 48 saat ertelenecek. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise yaptığı açıklamada, yarın oynayacakları Sparta Prag maçında Livakovic'in kalede olacağını belirtti.

LIVAKOVIC'İN MALİYETİ

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e Livakovic transferi için 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle ise 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.