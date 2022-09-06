Dinamo Zagreb - Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea maçı hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Dinamo Zagreb ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Peki, Dinamo Zagreb - Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea maçı hangi kanalda?
Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Dinamo Zagreb ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Peki, Dinamo Zagreb - Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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Dinamo Zagreb - Chelsea maçı bu akşam (06.09.2022) oynanacak.
Dinamo Zagreb - Chelsea maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak.
Dinamo Zagreb - Chelsea maçı Dortmund'da, Zagreb'da, Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.