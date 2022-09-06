Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Dinamo Zagreb ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Peki, Dinamo Zagreb - Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea maçı hangi kanalda?

Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek bir mücadele bu akşam ekranlara gelecek. İki dev kulüp Dinamo Zagreb ve Chelsea kozlarını paylaşacak. Peki, Dinamo Zagreb - Chelsea maçı hangi kanalda? Chelsea maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

DİNAMO ZAGRAB - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

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DİNAMO ZAGRAB - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Zagreb - Chelsea maçı bu akşam (06.09.2022) oynanacak.

DİNAMO ZAGRAB - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Chelsea maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak.

DİNAMO ZAGRAB - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dinamo Zagreb - Chelsea maçı Dortmund'da, Zagreb'da, Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.