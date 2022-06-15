Dinamo Kiev nerenin takımı? Dinamo Kiev hangi ülkenin takımı?
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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Peki, Dinamo Kiev nerenin takımı? Dinamo Kiev hangi ülkenin takımı?
Dinamo Kiev hangi ülkenin takımı? Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Peki, Dinamo Kiev nerenin takımı? Dinamo Kiev hangi ülkenin takımı? İşte detaylar...
FK Dinamo Kiev, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.
Premyer-Liha / Çempionat SSSR Po Futbolu
Şampiyon (29): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2014-15, 2015-16, 2020-21
Kubok Ukraniy / Kubok SSSR
Şampiyon (21): 1954, 1964 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020
Superkubok Ukrayini / Sovyet Süper Kupası
Şampiyon (9): 1980, 1985, 1986, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2018
USSR Cup
Şampiyon (7): 1936, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1948
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş başladı.Sarı lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.