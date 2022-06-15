Dinamo Kiev hangi ülkenin takımı? Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Peki, Dinamo Kiev nerenin takımı? Dinamo Kiev hangi ülkenin takımı? İşte detaylar...

DİNAMO KİEV NERENİN TAKIMI?

FK Dinamo Kiev, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.

DİNAMO KİEV'İN BAŞARILARI

Premyer-Liha / Çempionat SSSR Po Futbolu

Şampiyon (29): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2014-15, 2015-16, 2020-21

Kubok Ukraniy / Kubok SSSR

Şampiyon (21): 1954, 1964 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020

Superkubok Ukrayini / Sovyet Süper Kupası

Şampiyon (9): 1980, 1985, 1986, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014, 2018

USSR Cup

Şampiyon (7): 1936, 1937, 1938, 1944, 1946, 1947, 1948

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DİNAMO KİEV OLDU

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş başladı.Sarı lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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