Dinamo Kiev kadrosu! Dinamo Kiev kadro 2022: Dinamo Kiev futbolcuları kim?
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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Peki, Dinamo Kiev kadro 2022: Dinamo Kiev futbolcuları kim? İşte Dinamo Kiev kadrosu
Dinamo Kiev kadrosu merak ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Peki, Dinamo Kiev kadro 2022: Dinamo Kiev futbolcuları kim? İşte Dinamo Kiev kadrosu haberimizde...
DİNAMO KİEV KADROSU
- Heorhiy Bushchan
- Denys Popov
- Serhiy Sydorchuk (kaptan)
- Mykyta Burda
- Volodymyr Shepelyev
- Mykola Shaparenko
- Vladyslav Vanat
- Viktor Tsyhankov (2. Kaptan)
- Oleksandr Andriyevskyi
- Denys Harmash
- Oleksandr Karavayev
- Oleksandr Tymchyk
Illya Zabarnyi
- Oleksandr Yatsyk
- Vladyslav Kulach
- Vitaliy Buyalskyi (2. Kaptan)
- Oleksandr Syrota
- Ruslan Neshcheret
- Artem Besedin
- Vladyslav Dubinchak
- Valentyn Morhun
- Denys Boyko
- Denys Antyukh
FK Dinamo Kiev, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.
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