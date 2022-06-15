Dinamo Kiev kadrosu! Dinamo Kiev kadro 2022: Dinamo Kiev futbolcuları kim?

Dinamo Kiev kadrosu merak ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Peki, Dinamo Kiev kadro 2022: Dinamo Kiev futbolcuları kim? İşte Dinamo Kiev kadrosu haberimizde...

DİNAMO KİEV KADROSU

Heorhiy Bushchan

Denys Popov

Serhiy Sydorchuk (kaptan)

Mykyta Burda

Volodymyr Shepelyev

Mykola Shaparenko

Vladyslav Vanat

Viktor Tsyhankov (2. Kaptan)

Oleksandr Andriyevskyi

Denys Harmash

Oleksandr Karavayev

Oleksandr Tymchyk

Illya Zabarnyi

Oleksandr Yatsyk

Vladyslav Kulach

Vitaliy Buyalskyi (2. Kaptan)

Oleksandr Syrota

Ruslan Neshcheret

Artem Besedin

Vladyslav Dubinchak

Valentyn Morhun

Denys Boyko

Denys Antyukh

FK Dinamo Kiev, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.

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