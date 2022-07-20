Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına saatler kala maçı anlık izlemek isteyenler, Dinamo Kiev - Fenerbahçe saat kaçta? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta? araştırması yapıyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Ayrıntılar sizlerle...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç Türkiye saati ise bugün (20 Temmuz Çarşamba) saat 21:00 'da başlayacaktır.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lodz'da, Miejski al. Unii Lubelskiej 2 Stadyumu'nda oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11 şu şekilde:

Altay

Osayi

Serdar Aziz

Szalai

Ferdi

İsmail

İrfan Can

Zajc

Rossi

Lincoln

Valencia

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRİLEN KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor :

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.