Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanşı ne zaman, hangi gün oynanacak? Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının rövanşı haftaya mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadele başladı. Dinamo Kiev - Fenerbahçe rövanşı ne zaman, hangi gün oynanacak? Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının rövanşı haftaya mı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe rövanş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı haftaya yani 27 Temmuz Çarşamba saat 20:00 'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI TEK MAÇ MI ÇİFT MAÇ MI?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç değil çift maç yani rövanşlı olacaktır. Maçın rövanşı haftaya 27 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. VE 3. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE NE OLUR?

Temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön elemeyi geçerse 2. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu turu da geçerse son bir play-off turuna çıkacak. Onu da geçerse gruplara kalmayı başaracak. Yani temsilcimiz Fenerbahçe gruplara kalmak için 3 aşamadan geçmesi gerekiyor.