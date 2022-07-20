Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadele başladı. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı var mı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının rövanşı olacak mı?

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI TEK MAÇ MI ÇİFT MAÇ MI?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç değil çift maç yani rövanşlı olacaktır. Maçın rövanşı haftaya 27 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇININ RÖVANŞI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Evet maçın rövanşı olacak. Maçın rövanşı 27 Temmuz 2022 tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. VE 3. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE NE OLUR?

Temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön elemeyi geçerse 2. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu turu da geçerse son bir play-off turuna çıkacak. Onu da geçerse gruplara kalmayı başaracak. Yani temsilcimiz Fenerbahçe gruplara kalmak için 3 aşamadan geçmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi : Dinamo Kiev

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi : Sturm Graz

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi : Henüz belli değil