Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor? Kiev - Fenerbahçe maçı hangi ülkede? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi statta?

Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle maçın nerede oynanacağı merak ediliyordu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi ülkede? İşte, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi statta? Yanıtı...

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi ülkede? Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle maçın nerede oynanacağı merak ediliyordu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi ülkede? İşte, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi statta? Yanıtı haberimizde...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'nın Lodz kentindeki King Stadyumu'nda oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bugün (3 Kasım 2022) saat 23.00'te.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hakemi Hırvat Hakem Duje Strukan'dır.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda 11 puanla 1. sırada bulunmaktadır.