Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor? Kiev - Fenerbahçe maçı hangi ülkede? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi statta?
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Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle maçın nerede oynanacağı merak ediliyordu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi ülkede? İşte, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi statta? Yanıtı...
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi ülkede? Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle maçın nerede oynanacağı merak ediliyordu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi ülkede? İşte, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi statta? Yanıtı haberimizde...
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'nın Lodz kentindeki King Stadyumu'nda oynanacak.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bugün (3 Kasım 2022) saat 23.00'te.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hakemi Hırvat Hakem Duje Strukan'dır.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda 11 puanla 1. sırada bulunmaktadır.