Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Bu akşam Fenerbahçe ile Ukrayna Temsilcisi Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçı için Polonya'da karşı karşıya gelecek. Maça saatler kala taraftarlar Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi ülkede, kimin hangi statta oynanacak? merak ediyordu. İşte yanıtı...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'da Miejski al. Unii Lubelskiej 2 Stadyumu'nda oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, 20-07-2022 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den yayınlanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını izlemek için Bein Sports kullanıcı olmalısınız.