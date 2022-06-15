Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak merak ediliyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maç 19-20 Temmuz tarihlerinde deplasmanda rövanş ise 26-27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Kiev maçı Ukrayna'da mı oynanacak? İşte detaylar...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maça ev sahipliği yapması gereken Ukrayna'da savaş olması gerekçesiyle bu mücadele Polonya'da oynanacak.

KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı Polonya'da oynanacak. Mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisini geçmesi halinde Monaco, Midtjylland / AEK Larnaca, Sturm Graz ya da Union Saint-Gillo'dan biri ile eşleşecek.

SAVAŞA KATILMIŞLARDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Dinamo Kiev'in Ukraynalı bütün futbolcuları silahlanarak direnişe katılmıştı.

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