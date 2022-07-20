Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün?
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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı- Lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus, sahaya çıkaracağı ilk 11'i de netleştirmeye başladı. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı hangi gün? İşte detaylar...
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak futbol severler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bu turu geçerse diğer turda Sturm Graz ile karşılaşacak. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının hakemi kim? Dinamo Kiev - Fenerbahçe ilk 11 belli oldu mu?
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Lodz'da, Miejski al. Unii Lubelskiej 2 Stadyumu'nda oynanacak.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Muhtemel 11 şu şekilde:
Altay
Osayi
Serdar Aziz
Szalai
Ferdi
İsmail
İrfan Can
Zajc
Rossi
Lincoln
Valencia
FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRİLEN KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor :
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.