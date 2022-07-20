Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadele başladı. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bitti mi, kim kazandı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? Fenerbahçe'nin gollerini izle! Maç hakkında bilgiler sizlerle...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç Türkiye saati ile bugün (20 Temmuz Çarşamba) saat 21:00 'da başladı.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Maçı canlı izlemek için BeinSports 1 kanalını açabilirsiniz.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP LİNKİ!

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ileteceğiz.

İLK YARI SONUCU : DİNAMO KİEV 0 - 0 FENERBAHÇE

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lodz'da, Miejski al. Unii Lubelskiej 2 Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay

Osayi

Serdar Aziz

Szalai

Ferdi

Arao

İsmail Yüksek

İrfan Can

Rossi

Valencia

King

DİNAMO KIEV'İN İLK 11'İ