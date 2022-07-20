Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bitti mi, kim kazandı?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadele başladı. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bitti mi, kim kazandı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? Fenerbahçe'nin gollerini izle! Maç hakkında bilgiler sizlerle...
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maç Türkiye saati ile bugün (20 Temmuz Çarşamba) saat 21:00 'da başladı.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!
Maçı canlı izlemek için BeinSports 1 kanalını açabilirsiniz.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP LİNKİ!
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ileteceğiz.
İLK YARI SONUCU : DİNAMO KİEV 0 - 0 FENERBAHÇE
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Lodz'da, Miejski al. Unii Lubelskiej 2 Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
- Altay
- Osayi
- Serdar Aziz
- Szalai
- Ferdi
- Arao
- İsmail Yüksek
- İrfan Can
- Rossi
- Valencia
- King
DİNAMO KIEV'İN İLK 11'İ
- Bushchan
- Kedziora
- Zabarnyi,
- Popov
- Dubinchak
- Tsygankov
- Sydorchuk
- Shaparenko
- Verbic
- Buyalskiy
- BesediN