Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe son maçını deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de oynayacak. Sarı lacivertliler grup liderliğini korumak için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler

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Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? sorusu araştırılıyor. Avrupa Ligi B grubunda mücadele eden Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruptan lider ayrılması durumunda son 16'ya kalmış olacak. Heyecanla beklenen maçın tarihi ise merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB- Dinamo Kiev maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı hakkında merak edilenler...

UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini korumak için son maçında galibiyet elde etmek isteyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde Rennes ve Fenerbahçe 11 puana sahip. Averajla önde olan sarı lacivertli temsilcimiz grubunun ilk sırasında bulunuyor.

İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 8 maçta 2 kez Dinamo Kiev kazanmış 1 kez Fenerbahçe galip gelmiş ve 5 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Maç öncesi ev sahibi ekipte Boyko ve Shaparenko sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise Rossi, Gustavo, Nazım, Bruma, Serdar ve Peres gibi isimler eksik.

FENERBAHÇE- DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE- DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Dinamo Kiev karşılaşması Exxen platformunda şifreli ve canlı olarak ekranlara gelecek.

DİNAMO KİEV FB MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELİ Mİ?

Dinamo Kiev : Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Garmash, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalsky, Kabaiev, Vanat

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi (Emre Mor), Valenci