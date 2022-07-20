Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında bu akşam Polonya'da Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar D. Kiev - FM maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte detaylar...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'da Miejski al. Unii Lubelskiej 2 Stadyumu'nda oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı, 20-07-2022 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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